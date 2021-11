Questa mattina verso le ore 09:00 una squadra del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Caserta proveniente dal distaccamento di Piedimonte Matese è intervenuta nel comune di Ailano allertata dai carabinieri del posto che avevano individuato il corpo di una donna nel fiume Volturno.

Sul posto, a supporto della squadra ordinaria sono intervenuti anche i nucleo S.A.F. ( Speleo Alpino Fluviale) e il nucleo Fluviale del Comando di Caserta e il nucleo Sommozzatori proveniente dal Comando di Napoli. Arrivati sul posto i Vigili del Fuoco non hanno potuto fare nient’altro che recuperare il corpo della giovane donna, residente nel comune di Pietravairano, che era impigliato nei rami di un albero e portarlo a riva per il successivo trasporto nella camera mortuaria. Sul posto anche il personale del 118.

Ancora non si conoscono i motivi per il quale la donna fosse lì priva di vita. Proprio oggi è la giornata internazionale contro la violenza sulle donne. Sono 263 gli omicidi da gennaio al 21 novembre, di cui 109 sono donne, di cui 93 uccise in ambito familiare, 63 di queste ammazzate dal partner o ex. Un dato in costante aumento che dovrebbe far preoccupare la politica italiana e le autorità ma che non smuove gli animi di nessuno.