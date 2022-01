“Indossa la mascherina”: lui estrae la pistola e minaccia un dipendente Eav

Punta una pistola contro il dipendente Eav che gli aveva chiesto la mascherina. Uno spavento enorme per l’uomo ed i passeggeri che non potevano sapere che fosse un’arma a salve, poiché era priva del tappo rosso che per legge deve essere obbligatoriamente inserito nella canna proprio per differenziarla dalle pistole reali.

I Carabinieri della stazione di Nola hanno denunciato a piede libero per minaccia grave aggravata un 45enne del posto già noto alle forze dell’ordine. Due sere fa – presso la stazione della circumvesuviana di Nola – un dipendente Eav ha richiamato un passeggero chiedendogli di indossare la prevista mascherina. L’uomo ha risposto estraendo una pistola tra l’incredulità e lo spavento degli altri viaggiatori per poi allontanarsi.

Le immediate indagini da parte dei Carabinieri hanno permesso di individuare il 45enne. Nella sua abitazione l’arma che è risultata essere una pistola a salve priva di tappo rosso. Sequestrato anche un caricatore e 4 cartucce a salve.