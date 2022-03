È morto il padre di Maurizio Aiello: “Ciao babbo. Porterò per sempre un rammarico”

Napoli – È morto il padre di Maurizio Aiello. A dare la notizia è lo stesso attore, il quale ha raggiunto la notorietà presso il grande pubblico interpretando il ruolo di Alberto Palladini nella soap opera Un Posto al Sole. Sul proprio profilo Instagram ha scritto:

“Ho condiviso con tutti voi molti dei suoi compleanni e mi sembrava giusto farlo anche per questo ultimo saluto. Ciao babbo!!! Eh, si, “babbo”, un nome un po’ buffo per noi napoletani… Tu mi hai abituato a chiamarti così, da bambino mi vergognavo di farlo davanti agli amici, ora invece pagherei oro per pronunciarlo di nuovo”.

“Grazie per tutti i valori che mi hai trasmesso e per avermi sempre sostenuto in tutte le mie scelte di vita, credendo sempre in me. Non riuscirò mai a perdonarmi di non essere riuscito a starti vicino negli ultimi giorni, ma questo folle momento storico ci ha tolto anche questo. Avrei tanto voluto tenerti la mano, guardarti negli occhi e darti conforto, ed invece hai dovuto contare solo sugli estranei. Questo rammarico me lo porterò sempre dentro. Ciao babbo!”.