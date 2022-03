Tufano Auto in lutto, muore Yuri Veglianti a 29 anni: era diventato padre da un mese

Napoli – È morto Yuri Veglianti, genero del titolare della nota azienda napoletana Tufano Gomme. Il decesso è avvenuto ieri sera a causa di un infarto fulminante che lo ha stroncato a soli 29 anni, e poco più di un mese dopo essere diventato padre. Era sposato con Giusy Tufano. In segno di lutto sono rimaste chiuse tutte le sedi di Tufauto, come annunciato dalla stessa società sulla pagina Facebook ufficiale.



Yuri Veglianti era un grande tifoso del Napoli. Tanti i messaggi di cordoglio sui sociali, tra cui quello di Alberto, un amico di infanzia, che ha scritto: “Quanto può essere crudele la vita che si accanisce con chi non merita sofferenza. Per quanto si cerchi di trovare dei motivi per la scomparsa prematura legata a causa naturali di un giovane che meriterebbe di vivere pienamente la sua vita fino alla vecchiaia, insieme alla sua famiglia, al suo piccolo figlio nato da pochi mesi, risulta essere alla fine un compito senza risposta. Non esistono giustificazioni valide per tale crudeltà. Tutto ciò ci lascia solo in un’infinita tristezza e con la speranza che in un’altra vita, amico mio, riesca a dare forza a tutti i tuoi cari che hai lasciato qui in questo mondo scorretto, dove vediamo vivere gente che meriterebbe l’estinzione e andare via quelli che rendono il nostro mondo un posto dove vale ancora la pena vivere. Saranno sempre con me tutti i momenti passati insieme dalla scuola e oltre. È tutto assurdo”.