Napoli, rissa e feriti per gli orologi Swatch: calci, pugni e armi da taglio

Non solo folla, ma anche una rissa con un ferito nella giornata di ieri all’esterno del negozio Swatch di Piazza Trieste e Trento. Decine e decine di persone sono state in attesa sin da venerdì, trascorrendo la notte in strada, per accaparrarsi un orologio Swatch-Omega dal costo di 260 euro della nuova collezione Bioceramic MoonSwatch.

Rissa e feriti per gli orologi Swatch-Omega

È stato necessario l’intervento delle forze dell’ordine per riportare la calma: calci, pugni, ferite da taglio e colpi di casco nella rissa che ha generato il caos nel cuore cittadino. Un uomo di 33 anni è stato denunciato per rissa; era già noto alle forze dell’ordine e gli sono stati sequestrati un Rolex e quattromila euro in contanti. Altri sono riusciti a scappare prima di essere identificati, ma a tal proposito è in corso la visione dei filmati di video sorveglianza. A riportare la notizia è Il Mattino.

Nel frattempo Swatch ha fatto sapere che “nelle prossime settimane gli orologi saranno nuovamente disponibili negli Swatch Store selezionati, in quanto non si tratta di un’edizione limitata o numerata”. Si era infatti diffusa la voce che una volta terminati, gli orologi sarebbero stati introvabili, tanto è vero che sui siti di annunci ne sono spuntati alcuni dove gli orologi sono venduti per cifre astronomiche, equivalenti a diverse migliaia di euro. Il limite di acquisto è stato fissato a un solo orologio per persona fino a nuovo avviso.