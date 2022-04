Napoli, furto della palina della fermata del bus: individuato l’autore

È stato individuato l’autore del furto della palina della fermata dell’autobus a Chiaiano. Si tratterebbe di una persona con problemi di tossicodipendenza residente in zona Nuova Toscanella, secondo quanto segnalato al consigliere regionale Borrelli da alcuni cittadini che hanno visto il video pubblicato proprio da egli stesso sui social.

Francesco Emilio Borrelli ha affermato che il nominativo e l’indirizzo sono stati comunicati alle autorità: “Abbiamo avvertito le forze dell’ordine degli avvistamenti e abbiamo comunicato l’indirizzo completo, che ci è stato fornito, del soggetto che sarebbe il protagonista dell’accaduto. Attendiamo riscontri”.

Nel filmato si vede un uomo che carica la palina su una punto di colore azzurro per poi portarla via. Lo scopo del gesto non è ancora noto, ma si potrebbe immaginare che sia quello di utilizzare il metallo per avere un ritorno economico, anche se esiguo. Molte persone hanno commentato sotto il post scrivendo che l’uomo non sarebbe nuovo a gesti simili. Qualcuno, infine, ha fornito le sue generalità in modo privato a Borrelli.