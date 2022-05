Follia in Campania: tenta di uccidere il titolare di un’officina con una mazza da baseball

Follia a Marcianise, in provincia di Caserta, dove un uomo di 45 anni ha aggredito con una mazza da baseball il titolare di un’officina meccanica. Solo l’intervento dei carabinieri ha evitato che potesse accadere il peggio: i militari infatti hanno arrestato il soggetto in flagranza di reato per tentato omicidio e atti persecutori..

Gli immediati accertamenti hanno consentito di appurare che l’aggressore, durante la giornata di ieri, si era recato varie volte con fare minaccioso presso la predetta officina al fine di poter incontrare il titolare. A seguito della perquisizione domiciliare, eseguita a carico dell’uomo, i carabinieri hanno rinvenuto e sottoposto a sequestro la mazza da baseball in metallo utilizzata per l’aggressione.

La vittima è stata accompagnata presso il pronto soccorso dell’ospedale di Marcianise dove è stata riscontrata affetta da “ferita lacero contusa regione frontale”. L’arrestato è stato accompagnato presso la casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere (CE), a disposizione della competente autorità giudiziaria.