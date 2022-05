Due tragedie in pochi giorni sono avvenute a Frignano, in provincia di Caserta, dove una donna è morta a causa delle complicanze sopraggiunte a seguito di una caduta al funerale di sua sorella. Le ferite riportate alla testa non le avrebbero lasciato scampo: è deceduta all’ospedale Moscati di Aversa a pochi giorni di distanza dalla sorella.A renderlo noto è CasertaCe.

Frignano, morta dopo la caduta al funerale della sorella

Proprio durante l’ultimo saluto a sua sorella, persona molto conosciuta in città, la donna sarebbe caduta provocandosi un ematoma alla testa. Di qui l’intervento dei sanitari del 118 che hanno soccorso la paziente per poi trasportarla in ospedale per gli accertamenti del caso.

Le condizioni della donna si sarebbero aggravate in poco tempo rendendo necessario il trasferimento in terapia intensiva. Ieri sera, tuttavia, il suo cuore ha smesso di battere, esattamente a quattro giorni di distanza dalla cerimonia funebre di sua sorella. Nonostante l’intervento dei medici, la paziente è stata stroncata dalle complicanze legate alle gravi lesioni riportate a seguito della caduta.

Una notizia che ha sconvolto l’intera cittadinanza e soprattutto la famiglia delle due donne, già affranta per la prima perdita, colpita da un doppio lutto nel giro di pochi giorni.