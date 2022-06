ULTIM’ORA. Agguato a Napoli: uomo ucciso a colpi di pistola in strada

Napoli – Questa mattina, nel quartiere Soccavo, un uomo è stato ucciso in strada, raggiunto da colpi di arma da fuoco nei pressi della sua abitazione, morendo sul colpo. Si tratta di Michele Della Corte, 66 anni, già noto alle forze dell’ordine. A renderlo noto è l’Ansa.

Napoli, uomo ucciso in strada

Un omicidio consumato all’alba quando, intorno alle 7:00, la vittima, che si trovava in via Paolo Grimaldi, è stata freddata con diversi colpi. Per il 66enne non c’è stato nulla da fare, è morto sul colpo proprio vicino alla sua abitazione.

Il corpo è stato lasciato su un marciapiedi, ai piedi di un palazzo della zona del quartiere occidentale di Soccavo conosciuta come ‘Croce Piperno’. Subito dopo la tragedia, sul posto sono giunti diversi parenti del deceduto. Intanto i Carabinieri hanno avviato le indagini per ricostruire le dinamiche della vicenda e risalire ai responsabili. Al momento nessuna pista è esclusa, nemmeno quella della faida di camorra. Stando a quanto emerso, infatti, l’uomo è ritenuto un esponente del clan Grimaldi.

Di recente, ancora a Soccavo, durante un agguato aveva perso la vita anche Emanuele De Angelis, con precedenti penali, raggiunto da 5 proiettili alla testa. Ancor prima erano stati esplosi 15 colpi di pistola diretti contro Antonio Ernano, cognato del boss Alfredo Vigilia. L’uomo era riuscito a fuggire e mettersi in salvo.