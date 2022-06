Folle travolge i passanti con un furgone: ha un passato da tossicodipendete

Napoli – Ha trascorsi da tossicodipendente l’uomo di 29 anni, individuato ed arrestato dai carabinieri, che ha investito con un furgone bianco tre persone tra Volla e Cercola causando la morte di un anziano di 73 anni. Il soggetto, secondo quanto è stato possibile notare attraverso il video di uno degli investimenti, correva con il veicolo tra le strade e cambiava direzione per travolgere di proposito i pedoni.

Travolge i passanti con il furgone: sottoposto a narcotest

Trasferito nella casa circondariale di Poggioreale, è stato sottoposto al narcotest per appurare se in quei momenti fosse lucido o meno. I risultati non sono stati resi ancora pubblico. A renderlo noto è l’agenzia di stampa Ansa.

Il soggetto ha investito tre persone, tra cui un 73enne di Cercola che ha perso la vita. Travolte anche due donne: la prima, di 40 anni, deve affrontare un intervento chirurgico per la frattura del femore e per un ematoma al rene; per la seconda, di 47 anni, trenta giorni di prognosi.