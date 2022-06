Napoli, violenta lite tra ragazzi per uno spintone: 21enne accoltellato, ferito l’amico

La scorsa notte a Napoli, sul lungomare cittadino, un 21enne è stato accoltellato alla gamba a seguito di una lite sfociata per futili motivi con un gruppo di ragazzi. Ferito anche l’amico 20enne che si trovava con lui. A renderlo noto è Il Corriere del Mezzogiorno.

Napoli, 21enne accoltellato dopo una banale lite: ferito anche l’amico

Stando alle prime ricostruzioni, ancora in via di verifica, il giovane, in compagnia di due amici, avrebbe discusso con un gruppo di ragazzini che, come raccontato da alcuni testimoni, si sarebbero divertiti a spintonare i passanti. I tre avrebbero risposto allo spintone discutendo con il branco.

A quel punto uno di loro avrebbe preso un coltello per colpire alla gamba il 21enne. L’amico della vittima, invece, sarebbe stato centrato in pieno volto con un violento pugno. Di qui la corsa all’ospedale Pellegrini: entrambi i feriti sono stati dimessi con una prognosi rispettivamente di 21 e 10 giorni. Intanto proseguono le indagini dei carabinieri per far luce sulle dinamiche della vicenda.

Nelle stesse ore, due 23enni sono state rapinate dell’auto da due uomini in via Ferrante Imparato, a San Giovanni a Teduccio. I due, armati di pistola, avrebbero abbandonato lo scooter in strada per poi costringere le ragazze ad abbandonare il veicolo.