VIDEO/ Veste firmato e sembra una persona perbene: ruba per sfizio un paio di boxer

Ladri per il gusto di farlo. In un negozio di abbigliamento situato a Qualiano, in provincia di Napoli, un uomo è stato filmato dalle videocamere di sorveglianza mentre prendeva un paio di boxer da uno scaffale e li infilava nei pantaloni, per poi proseguire nel suo “shopping” come se nulla fosse.

Il filmato è stato inviato dal titolare del negozio al consigliere regionale Borrelli, che a sua volta lo ha diffuso sui social. “Questo – scrive il titolare – è un pover’uomo (non nel senso che letterale della parola ma per indicare che non ha dignità) ed utilizzerei anche appellativi più forti e coloriti dato che noi commercianti già stiamo vivendo un periodo particolare e poi dobbiamo avere a che fare anche con questi individui”.



Non si trattava, infatti, di un soggetto in difficoltà economiche che ha cercato di rubare perché non vedeva altre soluzioni. Il ladro indossava abiti firmati. Spesso alcune persone hanno vergogna a chiedere aiuto e allora si costringono a gesti del genere, un comportamento sbagliato ma umanamente comprensibile perché entrano in gioco fattori emotivi, psicologici, il sentimento di dignità. Quando invece si ruba “per sfizio”, per il gusto di farlo o credersi più furbi, siamo di fronte a individui che della dignità non possiedono neppure il concetto.