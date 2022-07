Incidente a Capri, si schianta un furgone: lì un anno fa morì il 33enne Emanuele

Un grave incidente si è verificato questa mattina a Capri, precisamente sulla provinciale Marina Grande dove un furgone si è schiantato contro la recinzione. Nello stesso posto, la scorsa estate, aveva perso la vita Emanuele Melillo, il 33enne napoletano morto mentre era alla guida di un autobus di linea. A darne notizia è Marco Sansone del Coordinamento Regionale USB Lavoro Privato.

Incidente a Capri, furgone si schianta sulla provinciale Marina Grande

“Stamattina a Capri, proprio lungo la strada in cui un anno fa perse la vita Emanuele Melillo, c’è stato un altro incidente. Mentre le dinamiche sono ancora tutte da accertare, pare che stavolta per fortuna non ci siano feriti gravi” – ha reso noto Sansone.

Nello schianto sarebbe stato coinvolto un furgone di un’azienda privata che trasportava oggetti di arredamento. Al momento non risultano feriti gravi: il conducente avrebbe riportato soltanto leggere escoriazioni. Sul posto sono giunti i sanitari del 118 e i carabinieri.

“Noi continuiamo a denunciare le criticità di viabilità in quella tratta sottolineando che, molto probabilmente, se stavolta si è evitato il peggio è anche grazie alla presenza delle protezioni di cemento, ancora lì in sostituzione della ringhiera di protezione che un anno fa non diede scampo ad Emanuele” – ha continuato Sansone.

Intanto, il prossimo 22 luglio, in occasione dell’anniversario della morte del giovane autista, ci sarà un presidio su Capri affinché si faccia luce sulla vicenda, accertandone le dinamiche e gli eventuali responsabili.