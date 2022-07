Nel Napoletano, i carabinieri trovano una “mozzarella” di cocaina: pesa oltre 700 grammi

Una “mozzarella” di cocaina nella camera da letto. Così i carabinieri della compagnia di Castello di Cisterna hanno ribattezzato il rinvenimento, avvenuto a Brusciano, in provincia di Napoli.

I carabinieri trovano una “mozzarella” di cocaina di 717 grammi

Durante una perquisizione nella sua abitazione i militari hanno rinvenuto una “mozzarella” di cocaina (dalla forma dell’involucro che richiama la forma della mozzarella) del peso di 717 grammi e 7 panetti di hashish per oltre 600 grammi di sostanza. Era tutto in uno zaino, in camera da letto.

L’uomo ritenuto responsabile è stato condotto in carcere ed è in attesa di giudizio. Per lui si configura l’accusa di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti.