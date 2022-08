Gallipoli, maxi rissa tra romani e napoletani con spranghe di ferro: tre in ospedale

La seconda rissa in due giorni, a Gallipoli, che ha visto coinvolti dei giovani napoletani in vacanza. Questa mattina, all’alba, un gruppo di partenopei si è scontrato con un gruppo di romani all’esterno di una discoteca in località Baia Verde: nella contesa sono stati usati spranghe di ferro e bastoni. Ad avere la peggio sono stati i giovani capitolini: tre di essi sono stati feriti ed è stato necessario l’intervento del 118. A riferirlo è il Corriere del Mezzogiorno.

Rissa a Gallipoli, la polizia cerca i napoletani

Alcuni presenti hanno chiamato le forze dell’ordine che, tuttavia, quando sono giunte sul posto hanno trovato soltanto i giovani romani. Costoro sono stati portati in caserma per i rilievi ed accertamenti del caso; per quanto riguarda i napoletani, invece, la polizia sta cercando di risalire alla loro identità, essendo scappati via senza lasciare apparente traccia.

Ieri la rissa tra foggiani e napoletani

Ieri, invece, sempre la polizia aveva denunciato sette ragazzi in tutto – quattro foggiani e tre napoletani – per un’altra rissa avvenuta sempre a Gallipoli ed all’esterno di un locale. La contesa è proseguita nei pressi dell’abitazione dove alloggiano i foggiani e sono stati usati diversi oggetti contundenti, quali coltelli, mestoli di acciaio, bidoncini, panchine, sedie. Uno dei ragazzi ha riportato la frattura della mandibola e sono state necessarie le cure in ospedale.