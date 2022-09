Un tragico incidente si è consumato questa notte a Cervinara, in provincia di Avellino, causando la morte di due giovani donne, entrambe di 28 anni. A renderlo noto è l’Ansa.

Incidente a Cervinara: morte due donne

Stando alle prime ricostruzioni effettuate, quattro ragazze, tutte 28enni del posto, dopo un sabato sera trascorso insieme sarebbero salite sulla stessa auto per fare rientro a casa. Nei pressi di via San Cosma, tuttavia, la conducente avrebbe perso il controllo del veicolo schiantandosi contro il muro di cinta di un’abitazione. Il mezzo si sarebbe poi ribaltato.

Fatale l’impatto per due delle ragazzi presenti che sarebbero morte sul colpo. Le altre due, invece, sono rimaste ferite. Sono stati i Vigili del Fuoco ad estrarre i loro corpi dalle lamiere dell’auto mentre il personale del 118 ha trasferito le due giovani ferite in ospedale. Adesso una si trova al Moscati di Avellino, l’altra al San Pio di Benevento. Sul posto sono giunti anche i carabinieri delle stazioni di Cervinara e di San Martino Valle Caudina che faranno luce sull’esatta dinamica della vicenda.

Soltanto lo scorso sabato, ancora in Campania, precisamente a Vietri sul Mare, perdeva la vita il giovane Emanuel morto in simili circostanze. Il 18enne si trovava a bordo del suo scooter quando, per cause ancora da accertare, si sarebbe schiantato contro un palo. Nello stesso giorno, a Meta di Sorrento, è deceduto un 27enne di Boscoreale che avrebbe superato delle auto scontrandosi con un motociclista.