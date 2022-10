Afragola, il video della tentata rapina: il carabiniere insegue e afferra il criminale

Spunta il video della tentata rapina di ieri alla tabaccheria di Afragola, sventata da un carabiniere fuori servizio che, dopo una violenta colluttazione, è riuscito a bloccare il criminale.

Video tentata rapina ad Afragola: sventata da un carabiniere

Verso le 13:00 circa, due persone a bordo di uno scooter, con casco integrale, si sono introdotte all’interno dell’esercizio commerciale, armati di pistola. All’esterno, nella sua auto, un Appuntato Scelto dell’Arma dei Carabinieri, libero dal servizio, assiste alla scena e decide di intervenire immediatamente.

Così entra nel locale e urla: “Carabinieri”. I due malviventi iniziano a scappare e portando via con sé i pochi soldi che sono riusciti a prendere sfrecciano a bordo del loro scooter. Il carabiniere li insegue a piedi e riesce ad afferrare il giubbotto del passeggero. Il centauro perde il controllo dello scooter fino ad impattare su un’auto che arriva dal senso opposto.

I rapinatori cadono a terra ma subito si rialzano e nasce una violenta colluttazione durante la quale partono due colpi d’arma da fuoco. Il rapinatore spara verso il militare ma per fortuna la pistola è a salve. Pur non sapendo di che tipo di arma è in possesso il malvivente, il carabiniere non indietreggia e riesce ugualmente a bloccarlo. Il complice riesce a fuggire, a bordo dello scooter che poi risulterà rubato, ma i militari sono sulle sue tracce.

A finire in manette un 40enne di Casoria, già noto alle forze dell’ordine. E’ stato medicato e ritenuto guaribile nel giro di 10 giorni. Per il carabiniere, anche lui in buone condizioni, 7 giorni di prognosi. Intanto si sta indagando anche per verificare un’eventuale collegamento tra l’arrestato e le altre rapine che hanno interessato la zona nelle ultime settimane.