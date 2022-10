FOTO/ Rapina nel Napoletano, criminale spara ma un carabiniere lo blocca. Complice in fuga

Un carabiniere libero dal servizio ha sventato una rapina in una tabaccheria di Afragola, città in provincia di Napoli. Due malviventi – si apprende dall’agenzia Ansa – si sono introdotti nel negozio e hanno intimato ai gestori di consegnare l’incasso minacciandoli con delle pistole che poi si sono rivelate a salve.

Carabiniere fuori servizio sventa una rapina ad Afragola

All’interno della tabaccheria vi era il militare, che è intervenuto ed ha ingaggiato una colluttazione con i due criminali. Il carabiniere ne ha bloccato uno, l’altro invece è scappato ed ora sono le indagini e la caccia all’uomo. All’esterno del negozio si registrano una forte presenza di forze dell’ordine e la presenza della folla.

Rapine ad Afragola: un fenomeno preoccupante

Sono diverse – purtroppo – le notizie di rapine che nell’ultimo periodo provengono da Afragola. Due settimane fa un negoziante ha cacciato via i rapinatori dal suo negozio lanciando loro contro degli oggetti, salvando i clienti presenti nel locale specializzato in telefonia. Il 28 settembre, invece, è accaduta una rapina proprio in un’altra tabaccheria: in quel caso i criminali in azione erano cinque ed armati anche di fucile. I rapinatori hanno pestato a sangue il commerciante sia prima che dopo la rapina.