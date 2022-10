Follia a Mergellina: lancia un catenaccio contro un bus pieno di passeggeri

Napoli – Una folle aggressione nei confronti dell’autista e dei passeggeri di un autobus ANM. Il fatto è accaduto questa mattina a Mergellina, in Largo Sermoneta: un uomo ha lanciato un catenaccio contro un vetro, che è andato in frantumi. Per fortuna nessuno è rimasto ferito.

Catenaccio contro un bus a Mergellina: il racconto

Il fatto è stato reso noto da Marco Sansone del Coordinamento Regionale USB Lavoro Privato: “Dalle prime notizie pare si sia trattato di un gesto da parte di un folle, apparentemente senza alcun motivo. Per fortuna, nonostante l’autobus fosse pieno di passeggeri data l’ora di punta, non risultano feriti. Solo molto spavento sia per i passeggeri che per l’autista, il quale, dopo l’atto vandalico, ha subito fermato il mezzo e chiamato le forze dell’ordine che si sono recate sul posto e verbalizzato l’accaduto”.

“L’ennesimo episodio in cui i lavoratori front line ed i mezzi dell’ANM vengono presi di mira da parte di qualcuno, non possono che portarci a pretendere maggiore presidio del territorio a garanzia della sicurezza da parte degli organi competenti ed un incentivo alla guida da parte dell’ANM, proprio per evitare la continua “fuga dallo sterzo” da parte di una categoria ormai esasperata perché abbandonata da Istituzioni ed azienda”.

La piaga delle aggressioni non è nuova

La piaga delle azioni vandaliche contro i bus del trasporto pubblico non è purtroppo nuova. Tra gli episodi più gravi abbiamo per esempio quello dello scorso dicembre, quando un uomo ha minacciato di sparare al conducente. A marzo, invece, un anziano ha insultato la conducente e l’ha minacciata estraendo un coltello che portava con sé: solo l’intervento dei presenti ha consentito che l’episodio non degenerasse.