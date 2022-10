ULTIM’ORA. Napoli, 15enne accoltellato a scuola: è ricoverato al Cardarelli

Napoli – Questa mattina, un ragazzo di 15 anni è stato accoltellato all’interno di una scuola del quartiere di Miano, situata in via Caprera. La vittima è stata trasportata all’ospedale Cardarelli. A renderlo noto è Il Corriere del Mezzogiorno.

Napoli, ragazzo di 15 anni accoltellato a scuola

L’accoltellamento sarebbe avvenuto all’interno della scuola ma non in classe. Stando alle prime ricostruzioni, non ancora confermate, ad aggredirlo sarebbe stato un coetaneo. Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118 che avrebbero soccorso la vittima in classe, dove probabilmente era stata portata a seguito del ferimento.

Il ragazzo sarebbe risultato gravemente ferito con forti perdite di sangue sia al braccio che alla schiena. Altre ferite sarebbero state riscontrate anche in viso. Il 15enne è stato trasferito presso l’ospedale Cardarelli ma, stando a quanto si apprende, per fortuna non è in pericolo di vita. Attualmente è in stato di choc e in attesa di essere sottoposto ad una Tac per verificare eventuali danni agli organi interni.

Intanto gli agenti dell’Ufficio prevenzione generale della Questura di Napoli hanno avviato le indagini per ricostruire l’esatta dinamica della vicenda. Un simile episodio si era già verificato pochi mesi fa, in una scuola di Melito, con il ferimento, a colpi di fendente, di uno studente di terza media, da parte di un suo coetaneo, seguito dall’omicidio di Marcello Toscano, il professore accoltellato nel cortile dell’istituto.