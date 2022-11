Un bambino ha percorso 35 chilometri in bici per andare al cimitero e portare un fiore sulla tomba della nonna. Il protagonista è un ragazzino di 11 anni di Montemarano, piccolo centro in provincia di Avellino: la bisnonna era morta soltanto due giorni prima e lui voleva salutarla.

Bambino scomparso: aveva fatto 35 chilometri in bici per salutare la nonna al cimitero

Il fatto è accaduto il primo novembre. Il giorno prima l’anziana è deceduta ed è stata seppellita nel cimitero di Montemarano, paesino dove risiede la famiglia del ragazzino. Quest’ultimo però poi ha seguito i genitori a Manocalzati, in una casa di proprietà in cui dovevano stabilirsi per qualche giorno. Ad un certo punto la famiglia si è accorta della scomparsa del bambino: nonostante gli appelli e le fotografie pubblicate sui social non vi era sua traccia.

Il sollievo dopo ore di angoscia: è stato riconosciuto e riportato a casa

In tarda mattinata il sollievo: alcune persone lo hanno riconosciuto nel cimitero di Montemarano e lo hanno riaccompagnato a casa dopo avere avvisato i genitori, che lo hanno riabbracciato dopo ore di ansia e preoccupazione. “Sono andato a salutare nonna”, così si è giustificato il bambino quando gli è stato chiesto perché si trovasse lì.