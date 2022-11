Tentata rapina alle Poste, parte la sparatoria: colpito un uomo sul balcone di casa

Questa mattina a Piano di Montoro, in provincia di Avellino, a seguito di una tentata rapina alle Poste si è verificata una sparatoria tra gli agenti di Polizia intervenuti sul posto e il gruppo di rapinatori. Il bilancio è di quattro arrestati e due feriti: uno dei malviventi e un uomo che stava assistendo alla scena dal balcone della sua abitazione. A renderlo noto è l’Ansa.

Montoro, tentata rapina alle Poste e sparatoria: 2 feriti

Stando a quanto si apprende, i rapinatori avrebbero atteso l’apertura dell’ufficio postale, posto in pieno centro, nei pressi della Villa Comunale. Prima ancora di fare irruzione all’interno della struttura, tuttavia, sarebbero stati intercettati da una pattuglia della Polizia di Stato.

Di qui il conflitto a fuoco sfociato tra rapinatori ed agenti, avvenuto poco prima delle 8:30. Uno dei malviventi è rimasto ferito così come un residente della zona, colpito di striscio da un colpo di rimbalzo mentre si trovava sul balcone della sua abitazione. La sparatoria è durata alcuni minuti e si è conclusa con l’arresto di quattro rapinatori.

Come reso noto da Il Corriere del Mezzogiorno, la Questura di Avellino ha fatto sapere che entrambi i feriti non versano in gravi condizioni e, dunque, non sarebbero in pericolo di vita. I quattro rapinatori sarebbero di Secondigliano (Napoli).