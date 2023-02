Il racconto di una donna: il marito la costringe a fare sesso e frequentare club per scambisti

Moglie costretta dal marito ad avere rapporti sessuali contro la sua volontà ed a frequentare locali per scambisti. Una storia emersa adesso, ma i cui fatti risalenti ad alcuni fa sono stati pubblicati dal quotidiano Il Mattino.

Il marito la costringeva a frequentare club per scambisti

Tutto sarebbe accaduto a Pagani, in provincia di Salerno. La donna ha raccontato che l’ex marito, quando erano ancora sposati, l’avrebbe costretta ad averte rapporti sessuali non consenzienti. L’avrebbe anche maltratta e picchiata. Proprio per evitare ulteriori pestaggi la donna sarebbe stata costretta a seguirlo in locali per scambisti, costringendola a guardarlo mentre aveva rapporti sessuali con altre donne. Quando ha rifiutato di acconsentire alle richieste dell’uomo, quest’ultimo l’avrebbe picchiata costringendola a cedere al suo volere.

Il coraggio di denunciare dopo un anno di violenze

Dopo circa un anno di maltrattamenti e di violenze, la moglie ha trovato il coraggio di sporgere denuncia presso i carabinieri, oltre a chiedere finalmente la separazione. Nei prossimi giorni è attesa la sentenza al termine del processo di primo grado a carico dell’uomo, che si sta tenendo di fronte ai giudici del Tribunale di Nocera Inferiore.