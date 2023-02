Cadavere in mare a Torre, colpito con un martello in testa: aveva una corda al collo

Nel pomeriggio di ieri, alcuni pescatori che si trovavano sulla spiaggia delle Sette Scogliere, a Torre Annunziata, hanno avvistato in mare il cadavere di un uomo che attualmente è in via di identificazione. La vittima aveva una corda stretta attorno al collo, legata ad una pietra. Per gli inquirenti la pista più accreditata al momento è quella di un possibile omicidio. A renderlo noto è l’Ansa.

Torre Annunziata, avvistato in mare il cadavere di un uomo

Sul posto, subito dopo la segnalazione dei pescatori, sono giunti i carabinieri del nucleo investigativo e della compagnia di Torre Annunziata. La vittima, probabilmente di età tra i 30 e i 40 anni, non è stata ancora identificata: i tatuaggi sul suo corpo potrebbero aiutare gli inquirenti a risalire alla sua identità, non ancora rivelata fino a notte fonda.

Al collo una corda legata ad un masso, probabilmente nel tentativo di far sprofondare il cadavere. Stando all’ultimo aggiornamento, fornito da Il Mattino, sarebbe stato ferito alla testa, probabilmente con un martello. Sul corpo non vi sono tracce di coltellate né ferite da arma da fuoco.

Al momento non si esclude nessuna pista. Se in un primo momento si pensava ad un suicidio, ora non si esclude un possibile omicidio, che sia di camorra o ultimato a seguito di una violenta lite. Nei prossimi giorni sarà disposta l’autopsia sul corpo della vittima per accertarne le cause della morte. Non è chiaro se il decesso è avvenuto sul luogo o se la salma è stata trasportata successivamente lì.

La Procura di Torre Annunziata ha aperto un’inchiesta con l’ipotesi di omicidio. Il pescatore che per primo ha avvistato il cadavere, in stato di shock, ha raccontato di aver visto il corpo privo di vita appena è arrivato sul posto. Intanto sono stati recuperati anche i filmati delle telecamere di videosorveglianza che coprono la zona.