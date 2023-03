E’ morto oggi, all’età di 77 anni, Luigi Mari, storico tipografo, intellettuale e scrittore di Torre del Greco, nonché fondatore di Torreomnia, il più grande archivio storico-culturale della città torrese.

E’ morto Luigi Mari: il celebre storico e scrittore di Torre del Greco

Stando a quanto rende noto Il Mattino, Mari si sarebbe spento improvvisamente nella giornata di oggi. Una notizia che ha sconvolto l’intera comunità torrese che perde uno dei suoi personaggi illustri, punto di riferimento per il contesto culturale cittadino.

Nato a Torre del Greco il 22 agosto 1945, fin da subito si è appassionato alla lettura finendo poi, negli anni ’70, per aprire una delle prime tipografie in città. Dopo diverse esperienze da poligrafo tra Roma, Milano e Napoli, si è stabilito nella sua Torre del Greco che compare anche nel titolo di uno dei suoi libri: Da Magonza a Torre del Greco, che tratta la storia della stampa, dalle origini alle sue evoluzioni.

Tra i suoi più grandi interessi anche la fotografia e la videografia: non è un caso che si lega al suo nome il sito Torreomnia, riconosciuto come la più grande libreria digitale sulla storia e la cultura di Torre del Greco, consultata e apprezzata da studenti e ricercatori di tutto il mondo. Una figura di rilievo per l’intero territorio che proprio nel 2011 ha voluto omaggiarlo con un premio, consegnato dall’amministrazione comunale, per il suo impegno artistico e culturale.