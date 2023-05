Napoli, accoltellati nella notte vicino alla chiesa: hanno 21 e 36 anni

Questa notte i carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli e quelli della pattuglia mobile di zona Stella sono intervenuti presso il pronto soccorso dell’ospedale San Giovanni Bosco per due persone ferite: si tratterebbe di due giovani che sarebbero stati accoltellati la scorsa notte.

Napoli, 2 accoltellati nella notte: uno è grave

Stando alle prime ricostruzioni, i due sarebbero stati aggrediti in via delle Dolomiti, vicino alla chiesa del Cristo Re. Non sono ancora noti i motivi dell’agguato ma sono in corso le indagini per chiarire la dinamica della vicenda e risalire agli eventuali responsabili.

Sono finiti in ospedale un 21enne di Casavatore e un 36enne del rione Berlingieri di Napoli. Il più giovane ha riportato ferite lievi e non è in pericolo di vita. Il 36enne, invece, è giunto al pronto soccorso in gravi condizioni, presentando ferite multiple all’addome e alle gambe.

Entrambi sono stati trasportati presso il pronto soccorso dell’ospedale San Giovanni Bosco per poi essere trasferiti all’ospedale Cardarelli. Il giovane del Rione Berlinguer è stato trasportato presso il polo ospedaliero in codice rosso. Intanto le forze dell’ordine stanno cercando di ricostruire l’accaduto.

Nelle stesse ore, a Secondigliano, si sarebbe consumata un’altra aggressione, stavolta ai danni di un uomo di 61 anni. Sarebbe stato sorpreso in via Cardinale Filomarino da una o più persone che gli avrebbero inferto un colpo all’addome, con un coltello.

Sul posto sono giunti i carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli che effettueranno i rilievi del caso avviando le indagini su quanto accaduto. L’uomo è stato soccorso dai sanitari del 118 che lo hanno trasportato presso l’ospedale Cardarelli. Stando a quanto si apprende non è in pericolo di vita.