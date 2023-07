Lo storico ex presidente del Calcio Napoli Corrado Ferlaino si è fratturato il setto nasale in seguito ad una caduta rimediata in casa.

Incidente domestico per Corrado Ferlaino: naso rotto ed intervento chirurgico all’ospedale Policlinico di Napoli

L’uomo che acquistò Diego Armando Maradona, 92 anni, è stato trasportato d’urgenza all’ospedale Policlinico del capoluogo campano, dove verrà operato nelle prossime ore. Il grande spavento non ha però provocato guai peggiori: le sue condizioni risultano essere infatti buone.

L’attuale presidente della Società Sportiva Calcio Napoli Aurelio De Laurentiis, con un tweet pubblicato sul profilo ufficiale della squadra, ha inviato immediatamente i migliori auguri di pronta guarigione a Ferlaino.

Chi è Corrado Ferlaino, lo storico presidente della Società Sportiva Calcio Napoli

Corrado Ferlaino è nato a Napoli nel 1931, dall’unione tra Modesto Ferlaino, calabrese, e Cesarina Pasquali, originaria di Milano. Sposatosi quattro volte, è padre di cinque figli. Nel 1942, in seguito ai bombardamenti sulla città nel corso della seconda guerra mondiale, si trasferì con la madre a Fermo, per poi fare ritorno in terra partenopea al termine del conflitto.

Dopo aver conseguito la maturità scientifica, iniziò a lavorare nell’impresa del padre, dedicandosi contestualmente all’agonismo sportivo come pilota automobilistico e calciatore dilettante. Provò senza successo ad addentrarsi nel mondo del cinema, producendo un film su Che Guevara che ebbe scarso successo.

Laureatosi in ingegneria civile, Ferlaino fondò la propria azienda di costruzioni, con la quale realizzò centinaia di edifici tra Vomero, Colli Aminei, Centro Direzionale, Rione Alto, Anacapri, Volla, Casalnuovo, Massa Lubrense, Roccaraso, Livorno e Milano.

Raggiunto il successo nel campo immobiliare, nel 1967 decise di investire nel Napoli Calcio, diventandone presidente due anni dopo (1969). Rimase al vertice del club per 31 anni, con qualche interruzione, fino al 2002.

È il presidente più vincente della storia della Società Sportiva Calcio Napoli, con all’attivo due Scudetti, due Coppe Italia, una Coppa UEFA, una Supercoppa Italiana ed una Coppa di Lega Italo-Inglese.