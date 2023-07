Tragedia ad Agnano, giovane perde il controllo della moto mentre impenna ed uccide un uomo

Attorno alle 23 di ieri venerdì 28 luglio 2023, un uomo è stato investito ed ucciso da un motociclista ad Agnano, quartiere dell’area flegrea di Napoli. In via Agnano Astroni, un 24enne a bordo di una Kawasaki z900 ha colpito mortalmente una persona di 65 anni, G.S., che stava attraversando sulle strisce pedonali dopo essere sceso dall’autobus.

Agnano, incidente mortale: uomo ucciso da un giovane motociclista mentre impennava

Secondo una prima ricostruzione della Polizia Municipale di Napoli, coordinata dal comandante Ciro Esposito, il giovane avrebbe perso il controllo durante un’impennata, travolgendo fatalmente il pedone, che è morto sul colpo. Le forze dell’ordine stanno visionando le telecamere di videosorveglianza della zona per ricostruire la dinamica dell’incidente. Il motociclista, che ha ha riportato numerose ferite guaribili in 40 giorni, è stato sottoposto ai test di alcool e sostanze stupefacenti, risultando negativo. Il conducente è stato deferito per omicidio stradale, e la moto è stata sequestrata e posta al vaglio degli inquirenti.

