Quindicenne fermato in sella a un motorino rubato: “L’ho trovato e mi sono fatto un giro”

Intorno alle ore 22 di ieri, lunedì 31 luglio 2023, i Carabinieri della sezione di San Sebastiano al Vesuvio, comune della città metropolitana di Napoli, hanno fermato un minore di 15 anni in piazza della Repubblica, nel cuore del paese, in sella ad uno scooter modello Honda Sh. Dopo veloci controlli, i militari hanno accertato che il motociclo era stato rubato lo scorso 27 luglio 2023 ad Ercolano. Come riportato da Ansa, il mezzo a due ruote non presentava le chiavi e dal quadro erano evidenti i fili elettrici che fuoriuscivano, palesemente manomessi per far partire lo scooter. Le forze dell’ordine però non avevano fatto i conti con la sorprendente risposta del ragazzo alle domande di rito su dove avesse trovato la refurtiva.

Minorenne in sella ad uno scooter rubato: “L’ho trovato ed ho deciso di andare a farmi un giro”

Quando i Carabinieri hanno rivolto le prime domande di rito al ragazzo, in particolare su dove avesse preso quel motorino senza chiavi e manomesso, la risposta ricevuta è stata sorprendente: “L’ho trovato così in strada, ed ho deciso di andare a farmi un giro”. Inevitabilmente è scattata la denuncia per il minorenne, con l’accusa di ricettazione, ed è stato affidato alla madre in attesa di giudizio. L’Honda Sh è stato invece riconsegnato al legittimo proprietario.