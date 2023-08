Parco regionale del Taburno: giovane scout di 13 anni cade in un dirupo profondo 40 metri

Tragedia sfiorata durante un campo scout. Intorno alla mezzanotte della notte tra mercoledì 2 agosto 2023 e giovedì 3 agosto 2023 un giovanissimo escursionista di 13 anni ha perso l’equilibrio ed è caduto in un dirupo profondo 40 metri. Come riporta Ansa, l’episodio è accaduto nel parco regionale del Taburno Camposauro, in provincia di Benevento: il ragazzo era lì assieme al gruppo scout di cui fa parte. La caduta, è avvenuta nel cuore della notte sui monti tra Frasso Telesino e Solopaca.

Ragazzo di 13 anni cade in un dirupo di 40 metri sui monti tra Frasso Telesino e Solopaca: salvato dai Vigili del Fuoco

I Carabinieri sono stati allertati immediatamente dai compagni di gita del giovane: i militari hanno subito contattato la Saf, la squadra speciale dei Vigili del Fuoco che si occupa del recupero di persone in situazioni estreme o che si trovano immobilizzate in contesti simili a quello. I pompieri sono riusciti con grande abilità a raggiungere la vittima della terribile caduta, mettendolo in salvo. Il 13enne è stato immediatamente trasportato all’ospedale San Pio di Benevento per essere curato. Le sue condizioni non risultano essere gravi.