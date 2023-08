Una vera e propria tragedia si è consumata sulla spiaggia di Sapri (in provincia di Salerno) dove ha perso la vita Andrea Sainato, un 59enne del posto, nonché papà del celebre modello e influencer Gian Maria, morto annegato in mare per cause ancora da accertare.

Andrea Sainato, il papà di Gian Maria morto annegato a Sapri

Il dramma è avvenuto intorno alle 10 di questa mattina, stando a quanto reso noto da Il Mattino. L’uomo, noto barbiere della zona, si sarebbe recato sul tratto di spiaggia vicino al parco giochi per poi tuffarsi in acqua, finendo per annegare.

Non è chiaro se sia stato colto da un malore o sia rimasto intrappolato dal moto violento delle correnti. Ciò che è certo è che al momento del suo arrivo, il mare era fortemente agitato, a causa delle condizioni meteorologiche avverse che stanno interessando l’intera Campania.

A scorgere l’uomo in evidenti difficoltà, sarebbe stato un poliziotto della zona che, libero dal servizio, stava passeggiando proprio nei pressi della spiaggia. Inutili, tuttavia, si sarebbero rivelati i tentativi di rianimazione: il cuore del 59enne ha smesso di battere per sempre.

In tanti hanno diffuso sui social messaggi d’addio e di cordoglio per i familiari della vittima. Molti sono quelli rivolti a Gian Maria Sainato, l’influencer divenuto noto per la sua partecipazione al reality L’Isola dei Famosi e per la sua presenza in alcuni dei più seguiti salotti televisivi.

Intanto il maltempo continua a mettere in ginocchio le località costiere, spingendo la Protezione Civile a prorogare l’avviso di allerta meteo fino alle 20:00 di domani, 30 agosto. Il mare si presenta particolarmente pericoloso e agitato.

L’isola di Ischia, per esempio, è stata colpita da una fortissima mareggiata durante la notte con onde molto alte che hanno letteralmente travolto le piattaforme di alcuni lidi, distruggendole completamente. Per fortuna, tuttavia, non si registrano feriti.