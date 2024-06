Tragedia in Campania, uomo di 49 anni trovato morto: lo ha ucciso il fratello dopo una lite

Tragedia in Campania dove un uomo è stato ritrovato privo di vita a Mondragone, in località Pineta Prisconte, poco distante da Castel Volturno: stando alle prime ricostruzioni sarebbe stato ucciso da suo fratello al culmine di una lite familiare. Un dramma che ha scosso l’intero Casertano e su cui le forze dell’ordine dovranno far luce.

Trovato uomo morto a Mondragone: lo ha ucciso il fratello

Secondo l’attuale versione dell’accaduto, fornita da Il Mattino, l’uomo, un 49enne del posto, sarebbe stato assassinato con diversi colpi di arma da fuoco e al momento del ritrovamento, era già deceduto. Alla base dell’omicidio vi sarebbe un dissidio familiare sfociato in una violenta lite.

Il movente non è ancora noto ma, stando alle prime indiscrezioni, sarebbe stato il fratello della vittima, un 52enne, ad esplodere i colpi mortali. Sul posto sono giunti i carabinieri del reparto territoriale di Mondragone che dovranno ricostruire l’esatta dinamica della vicenda, effettuando i rilievi del caso e accertando l’eventuale colpevolezza dell’uomo, prendendo poi gli opportuni provvedimenti in tal senso.

Il decesso improvviso e inaspettato dell’uomo ha sconvolto l’intera cittadinanza che ha appreso con sconforto della grave tragedia avvenuta. Pare che a seguito del delitto il 52enne si sia dato alla fuga e al momento non sarebbe ancora stato fermato dai carabinieri. Quanto alla salma, è stata posta sotto sequestro e trasferita presso il reparto di Medicina Legale dell’ospedale di Caserta per l’esame autoptico. Seguiranno ulteriori aggiornamenti sul caso.