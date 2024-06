Un vero e proprio tsunami ha travolto RTL 102.5 ed in particolare uno dei suoi speaker, Andrea Piscina. Il venticinquenne è stato arrestato con delle accuse pesantissime :produzione di materiale pedopornografico e violenza sessuale.

Secondo le indagini, condotte dal pm Giovanni Tarzia e dall’Unità investigazioni e prevenzione Nucleo Crimini Informatici e Telematici della Polizia Locale di Milano, Piscina avrebbe adescato tramite il web bambini tra i 9 e i 14 anni, fingendo di essere una ragazzina della loro età di nome Alessia, intrattenendo con loro rapporti anche attraverso videochiamate.

RTL 102.5 shock, Andrea Piscina arrestato per pedopornografia e violenza sessuale

Secondo quanto sta emergendo, una delle vittime sarebbe stata agganciata non sul web, bensì in una polisportiva. Secondo quanto riportato anche dal Corriere.it, su smartphone, tablet e portatile di Andrea Piscina sarebbero state rintracciate oltre mille immagini e chat di contenuto pedopornografico.

A quanto pare, l’arrestato era stato già perquisito nelle scorse settimane dal Nucleo specializzato della Polizia locale. Nonostante avesse cancellato velocemente tutti i contenuti, gli investigatori sono riusciti a recuperarli. La madre di una delle bambine adescate aveva già esposto denuncia nell’estate del 2023.

Sul Corriere della Sera si leggono alcune delle conversazioni ritrovate dagli investigatori nel telefono di Andrea Piscina e che hanno portato all’arresto. La frase di approccio era sempre la stessa: “Sto andando in doccia, cerco uno per sbloccare la cam e mostrarmi nuda, se vi va top, se no cerco un altro. Sorry se vado dritta”. La conversazione, poi, proseguiva in base alle risposte dell’interlocutore. Le indagini su Piscina, che allena bambini in oratorio, si concentrano ora anche sulla sua vita fuori dalle chat.

La radio per cui lavorava, RTL 102.5, ha immediatamente sospeso Piscina da tutte le attività attraverso un comunicato ufficiale diramato:

“RTL 102.5 ha appreso con incredulità e sgomento la notizia dell’arresto di Andrea Piscina. La dirigenza di RTL 102.5 non era a conoscenza dell’indagine in corso a Milano sullo speaker. RTL 102.5 ha deciso di sospendere in via cautelativa Andrea Piscina da ogni attività legata all’emittente in attesa del lavoro della Magistratura, in cui RTL 102.5 ripone piena fiducia“.