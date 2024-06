Una tragedia ha sconvolto la comunità di Ischia questa mattina. Poco dopo le ore 10, alcune persone hanno rinvenuto un anziano originario dell’isola di 88 anni riverso a terra senza vita in uno dei viali della Pineta degli Atleti, a Ischia Porto. Inutili i soccorsi pur tempestivi del 118: l’uomo è stato probabilmente colto da un malore rivelatosi fatale. I carabinieri, dopo veloci indagini, hanno restituito la salma alla famiglia.

Tragedia a Ischia, anziano muore in pineta colto da malore: inutili i soccorsi

Alcuni passanti, che hanno notato l’uomo a terra, hanno immediatamente allertato il 118, che giunto prontamente sul posto ha provato invano a rianimarlo. I sanitari non hanno potuto far altro che constatarne il decesso, avvenuto attorno alle 10,15. Sul posto sono giunti anche i Carabinieri del comando di Ischia per far luce sulla vicenda, che però è apparsa chiara: il classe 1936 sarebbe stato infatti colto da malore. La salma è stata poi restituita ai familiari.

La notizia si è velocemente diffusa in tutta l’isola, che in questo momento è presa d’assalto dai turisti come di consueto capita d’estate. L’uomo, nativo di una delle tre perle del golfo di Napoli, era infatti molto conosciuto.