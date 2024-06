L’auto si ribalta nella notte, morta una ragazza: tra un mese avrebbe compiuto 19 anni

Un grave incidente nella notte si è verificato a Casal di Principe, in provincia di Caserta, stroncando la vita di una giovane ragazza, morta a soli 18 anni. Il bilancio conterebbe anche due feriti.

Incidente Casal di Principe: morta una ragazza di 18 anni

Stando alla ricostruzione dell’accaduto, fornita da CasertaCe, la giovane viaggiava su corso Umberto a bordo di una Panda in compagnia di altre due amiche quando la vettura, dopo aver urtato un marciapiede, si sarebbe schiantata contro un muro finendo per capovolgersi, arrestando la sua corsa dal lato opposto della carreggiata.

La vittima è Naike Nuscher, una ragazza di Casal di Principe che tra un mese avrebbe compiuto 19 anni. Secondo le prime indiscrezioni, la giovane sarebbe sbalzata all’esterno dell’auto, morendo sul colpo. Le altre due ragazze, invece, non sarebbero in pericolo di vita, pur avendo riportato ferite e lesioni.

Una notizia che ha letteralmente sconvolto la comunità di Casal di Principe, dove Naike pare fosse abbastanza conosciuta soprattutto per il suo lavoro di barista all’interno di una caffetteria molto frequentata in zona. In molti sui social hanno voluto mostrare vicinanza alla famiglia per questa improvvisa e inaccettabile perdita.

“Le mie più sentite condoglianze alla famiglia della ragazza che questa notte ha perso la vita in un tragico incidente“ – è uno dei messaggi di cordoglio postati sul gruppo Facebook Sei di Casal di Principe se…, corredato da numerosi commenti d’affetto e vicinanza ai familiari di Naike.

Intanto, la salma della ragazza è stata trasferita presso l’istituto medicina legale di Giugliano per l’esame autoptico. Sul posto, oltre ai sanitari del 118, sono giunte le forze dell’ordine che dovranno ricostruire l’esatta dinamica della vicenda.