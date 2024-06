Tragedia sfiorata nel napoletano: agente non in servizio interrompe la furia di un uomo sulla ex

Ancora violenza sulle donne. Ancora un uomo che supera ogni limite e si scaglia contro la sua ex partner. Ieri, a Frattamaggiore, una ragazza è stata salvata solo dalla prontezza di un poliziotto in borghese, fuori servizio, che ha udito le urla disperate ed è intervenuto prontamente riuscendo ad evitare il peggio.

Nel comune appartenente alla città metropolitana di Napoli si sarebbe potuta ieri consumare l’ennesima tragedia. Secondo la ricostruzione dell’agente libero dal servizio, dopo aver sentito il richiamo d’aiuto, l’uomo ha visto il criminale scappar via a bordo di uno scooter, dopo aver colpito con calci e pugni a più riprese la donna.

Frattamaggiore, tragedia sfiorata: agente non in servizio interrompe la furia di un uomo sulla ex

Il poliziotto, dopo averla soccorsa, ha immediatamente contattato la Sala Operativa: sono bastati pochi minuti agli agenti del commissariato locale di Frattamaggiore per rintracciare l’ex partner della vittima.

Si tratta di un uomo di 32 anni con precedenti di polizia: le forze dell’ordine l’hanno bloccato in via II Traversa Giolitti, e l’hanno poi arrestato per atti persecutori. Un episodio che pone nuovamente l’accento su una tematica terribile, quella della violenza di genere, che negli ultimi tempi è sfociata in femminicidi che hanno sconvolto l’opinione pubblica.

È arrivato davvero il momento di dire basta. Non se ne può più.