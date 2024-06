Dramma in Campania: ragazza di 18 anni precipita dal balcone mentre stende i vestiti

Dramma a Capua, in provincia di Caserta, dove nel pomeriggio di ieri una ragazza è precipitata dal balcone della sua abitazione: pare che stesse stendendo alcuni vestiti cadendo poi nel vuoto, da un’altezza di 15 metri circa.

Capua, ragazza precipitata dal balcone mentre stende i vestiti

L’accaduto si sarebbe verificato nel quartiere delle “palazzine tedesche”, dove la giovane 18enne abita con la sua famiglia. La ragazza, stando a quanto rende noto Il Mattino, sarebbe caduta dal balcone del proprio appartamento situato al quarto piano. L’ipotesi più accreditata al momento è quella accidentale: probabilmente si sarebbe sporta per stendere il bucato precipitando nel vuoto.

Al vaglio degli inquirenti, tuttavia, c’è anche l’ipotesi di un gesto estremo. Al momento nulla è stato accertato, le indagini proseguono spedite con l’intervento dei carabinieri della Compagnia di Capua giunti sul posto per ricostruire la dinamica della vicenda.

A scorgere il corpo della ragazza sull’asfalto, col capo insanguinato e priva di coscienza, sarebbero stati i residenti della zona, allertati dal forte tonfo. Proprio loro, con urla disperate, avrebbero richiamato l’attenzione della madre della ragazza che pare si trovasse in casa in quel momento.

Di qui la corsa presso l’ospedale Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta dove la 18enne è attualmente ricoverata in gravi condizioni, presso il reparto di rianimazione e terapia intensiva. Avrebbe, infatti, riportato diverse fratture in varie parti del corpo oltre ad un trauma cranico.

Una vicenda che ha sconvolto l’intera cittadinanza che ora non può fare altro che sperare in un lieto fine, augurandosi che la giovane possa vincere la sua battaglia contro la morte e facendo sentire la propria vicinanza ai familiari in stato di choc.