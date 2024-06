Tragedia nell’avellinese, Domenico muore a 8 anni dopo un incidente domestico

Una vera e propria tragedia si è abbattuta sulla comunità di Montemarano, piccola comunità dell’avellinese di 2600 abitanti. Un bambino di soli 8 anni è morto in seguito ad un drammatico incidente domestico mentre si trovava nel garage della propria abitazione.

Tragedia a Montemarano, nell’avellinese: Domenico muore a 8 anni dopo un incidente domestico

I sanitari del 118, intervenuti sul posto, non sono riusciti a rianimarlo e non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. Secondo le prime ricostruzioni, affidate ai carabinieri, sembrerebbe che le cause del decesso siano attribuibili alle conseguenze di una violenta caduta che ha portato il piccolo a battere in maniera molto forte la testa.

La tragedia si è verificata attorno alle ore 20 di ieri, mercoledì 26 giugno 2024: Domenico Gallucci, questo il nome della vittima, era in procinto di recarsi assieme alla famiglia ad una festa in paese, quando sarebbe stato schiacciato da un attrezzo da lavoro, più precisamente una taglierina per metallo.

La dimanica esatta è ancora al vaglio degli inquirenti. La sua salma è stata trasferita momentaneamente presso l’obitorio dell’ospedale Moscati di Avellino, ed una volta accertato dalla Procura della Repubblica che si è trattato di un incidente, è stata riconsegnata alla famiglia. I funerali si svolgeranno domani in mattinata.

Queste le parole di cordoglio di Beniamino Palmieri, sindaco del Comune di Montemarano: