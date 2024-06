VIDEO/ Festeggiano un matrimonio bloccando il traffico, invitati anche gli automobilisti

Il mini banchetto nuziale apparecchiato nel bel mezzo della strada, bloccando il traffico e non consentendo ad auto e camion di muoversi sotto il sole cocente. È successo – come testimoniato in un video inviato al deputato Borrelli – a Sarno, in provincia di Salerno.

Banchetto nuziale per strada bloccando il traffico

Nel filmato si vedono diverse persone intente a festeggiare, mangiando e bevendo, un matrimonio. Si tratta probabilmente dell’usanza, ancora in voga in determinate zone, di apparecchiare un piccolo tavolo nei pressi dell’abitazione della sposa per brindare insieme ad amici e vicini di casa che non sono stati invitati al banchetto vero e proprio. Stavolta però si è andati decisamente oltre.

Automobilisti fermi sotto il sole cocente

Gli autisti incolonnati sotto al sole erano increduli. I commensali li invitavano a scendere dalla vettura per unirsi a loro nella festa, promettendo da mangiare e bere con ampi gesti. Dopo qualche protesta la sede stradale è stata liberata, dopo che si sono resi conto che avrebbero solo creato un ingorgo mostruoso e provocato la rabbia dei conducenti.