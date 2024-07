Caivano torna alle luci della ribalta per episodi collegati alla criminalità. Il comune appartenente all’area metropolitana di Napoli, tristemente noto all’opinione pubblica per lo stupro delle due cuginette di 10 e 12 anni avvenuto nel mese di luglio del 2023, ha vissuto quest’oggi attimi di panico quando verso ora di pranzo alcuni ignoti hanno scaricato un intero caricatore verso un distributore di benzina.

Caivano torna a tremare: svuotato un caricatore verso un distributore di benzina

I carabinieri della compagnia di Caivano sono stati allertati verso le 14 e prontamente si sono diretti nell’area del distributore Eurofrozen, che si trova sulla strada statale 87 in direzione Caserta. La segnalazione per colpi d’arma da fuoco è stata poi confermata una volta giunti sul posto i militari: qualche minuto prima alcuni ignoti, a bordo di un’auto, sono entrati nell’area di servizio, esplodendo diversi colpi d’arma da fuoco contro le colonnine destinate al rifornimento di benzina, direzionandone alcuni anche verso le auto parcheggiate. Subito dopo si sono dati alla fuga.

Sul luogo sono giunti anche i carabinieri del nucleo investigativo di Castello di Cisterna, che secondo le prime indiscrezioni hanno riscontrato l’effettivo sparo di almeno dieci colpi. Non si segnalano feriti: le forze dell’ordine stanno provando in questi minuti a risalire ai mandanti della spedizione per comprenderne le motivazioni.