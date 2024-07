Non si è sparato solo a Napoli nella serata di ieri. Oltre ai due agguati avvenuti in centro città, infatti, un uomo di 54 anni è stato colpito da arma da fuoco al petto mentre si trovava in strada a Castellammare di Stabia.

Agguato a Castellammare di Stabia, 54enne ferito al petto: è in condizioni gravissime

Secondo le prime ricostruzioni al vaglio degli inquirenti, la vittima sarebbe stata ferita mentre percorreva l’incrocio tra via Cosenza e viale Europa a Castellammare di Stabia, comune dell’area metropolitana di Napoli. Trasportato d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale San Leonardo, i sanitari hanno riscontrato una ferita al petto-emitorace destro, provocata da un colpo di pistola.

Sulla vicenda indaga la polizia: il 54enne, giunto al nosocomio stabiese in condizioni gravissime, non è riuscito chiaramente a fornire la propria versione dei fatti. Secondo le prime ricostruzioni fatte dalle forze dell’ordine, la sparatoria avrebbe rappresentato l’amaro epilogo di una lite scaturita in strada per futili motivi.

Ci sarebbe già un sospettato, indicato come presunto responsabile dell’agguato: gli agenti sono sulle sue tracce. L’uomo è attualmente ricercato. Tre episodi slegati tra di loro, quelli avvenuti ieri, che sottolineano come l’allarme sicurezza nel territorio partenopeo sia un tema attuale più che mai.