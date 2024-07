È finalmente riuscito a rientrare in Italia Raffaele De Simone, il pizzaiolo originario di Casalnuovo, comune dell’area metropolitana di Napoli, che nel mese di aprile era rimasto vittima di una grave caduta da un muretto a Rio De Janeiro, in Brasile, come riportato dai media brasiliani.

L’uomo, che viveva in Germania, si trovava in Sud America per seguire l’apertura di una nuova pizzeria. Finito addirittura in coma farmacologico, si era rivolto ad una clinica privata che, dopo diversi interventi e tre mesi di terapie, aveva presentato una fattura scioccante di oltre 350 mila euro.

Si fa male in Brasile, la clinica chiede cifra shock: torna in Italia il pizzaiolo napoletano Raffaele De Simone

Un caso divenuto di dominio nazionale dopo la denuncia della sorella Leandra, che aveva immediatamente avviato una raccolta fondi per sostenere le spese, riuscendo a racimolare la cifra di 120 mila euro, non sufficiente a coprire tutte le spere.

Dopo l’intervento della Regione Campania e della Farnesina, però, è finalmente arrivato il lieto fine: oggi Raffaele è rientrato in Italia con un volo militare, e proseguirà qui le cure. I familiari hanno ringraziato particolarmente Palazzo Santa Lucia, per aver messo a disposizione in maniera del tutto gratuita una equipe medica che lo ha accompagnato a casa dopo essere sbarcato a Roma Ciampino.

Come raccontato da Leandra De Simone al TgR Campania, la famiglia avvierà una battaglia legale in quanto il giovane pizzaiolo “ha poche possibilità di riprendere la regolare motricità, e c’è un’alta possibilità che possa rimanere tetraplegico”. La donna ha spiegato di essere una “semplice impiegata”, e di non riuscire chiaramente a coprire la cifra shock di oltre 350 mila euro, decurtata della somma di 122 mila euro raccolta grazie alla generosità delle persone.

Gli avvocati Claudio Cerciello e Domenico La Gatta sono al lavoro a disposizione della famiglia De Simone per chiarire la dinamica risolvere la controversa questione.