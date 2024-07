Violenza shock: padre picchia a pugni in faccia il figlio di soli 3 mesi e la compagna

Un episodio che ha lasciato senza parole si è verificato quest’oggi in provincia di Genova. Un uomo ha iniziato a picchiare il figlio di soli tre mesi mentre era in braccio alla mamma. L’ha pestato colpendolo in testa numerose volte in maniera molto violenta, al culmine di una lite con la compagna, anche lei rimasta ferita nel disperato tentativo di difendere il piccolo.

Violenza shock: padre prende a pugni in faccia il figlio di soli 3 mesi e la compagna

Il pargolo è stato ricoverato d’urgenza all’ospedale pediatrico Gaslini di Genova, mentre per bloccare l’uomo è stato necessario l’intervento dei carabinieri di Sestri Levante e di alcuni passanti, che hanno immediatamente provato a fermare la furia cieca dell’aggressore.

Il crimine si è materializzato in piazza a Borzonasca, piccolo comune dell’entroterra nel Levante di Genova. Secondo le prime ricostruzioni riportate dai militari, che hanno ascoltato i testimoni oculari, l’uomo avrebbe improvvisamente iniziare a colpire con pugni molto forti sia la madre che il neonato, che si trovava in braccio alla donna.

Il bambino è attualmente ricoverato per trauma cranico e contusioni, ma da quanto trapela, le sue condizioni non sarebbero gravi, così come quelle della madre, colpita ripetutamente al volto e allo sterno.

L’uomo, subito fermato dalla pattuglia dei carabinieri che stava transitando in zona, non è stato arrestato ma denunciato per lesioni e maltrattamenti. L’accaduto è stato subito segnalato sia al tribunale dei minori sia a quello ordinario. Ora sarà il giudice a prendere i provvedimenti del caso con il possibile intervento dei servizi sociali per proteggere il neonato e la giovane madre.