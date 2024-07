Un drammatico episodio è avvenuto domenica 21 luglio 2024 sull’altopiano di Verteglie, nel comune di Montella in provincia di Avellino. Un uomo di 69 anni, residente in provincia di Caserta, è stato attaccato violentemente da un toro mentre si trovava in nei pressi di un’area pic nic, intento a trascorrere una giornata di relax con la famiglia.

Pic-nic nell’Avellinese si trasforma in incubo: toro incorna un uomo alle spalle

La vittima, trasportata d’urgenza all’ospedale ‘Moscati’ di Avellino, è stata ricoverata per le gravi ferite riportate e sarebbe in gravi condizioni.

Sull’episodio stanno indagando i carabinieri della compagnia di Montella, che stanno provando a ricostruire la dinamica esatta.

L’uomo si trovava in compagnia della famiglia, ed è stato aggredito alle spalle dal toro mentre si trovava tra un’area pic nic ed un sentiero di montagna. Incornato dall’animale, è stato sbalzato a molti metri di distanza. Scattati immediatamente i soccorsi del 118, il 69enne è stato trasportato in codice rosso presso il nosocomio avellinese, dove si trova attualmente ricoverato.

La scioccante vicenda ha riaperto prepotentemente l’allarme sicurezza nelle aree pic-nic che si trovano nei pressi dei pascoli di animali potenzialmente pericolosi. Non è la prima volta, infatti, che persone vengano aggredite in maniera simile.