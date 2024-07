È stata chiarita la dinamica che ha portato alla rissa avvenuta a Bacoli domenica 21 luglio. La proprietà del ristorante ‘L’Insenatura‘, il cui personale è stato aggredito brutalmente, ha fatto luce sulla dinamica che ha portato all’aggressione, attraverso un post pubblicato sul proprio profilo Facebook.

VIDEO/ Rissa Bacoli, il racconto dei ristoratori aggrediti: “Hanno usato violenza per non pagare”

Questo il racconto dei proprietari del ristorante L’Insenatura di Bacoli, teatro della violenta rissa che ha fatto il giro del web:

“Domenica 21 luglio un gruppo di tre uomini ha ordinato delle fritture da asporto ed hanno usato violenza verso la nostra famiglia per evitare il pagamento; altri clienti in procinto di andarsene sono ritornati con la barca in nostro soccorso per difenderci da aggressioni fisiche che stavamo subendo!”.

Alla loro voce si è aggiunta anche quella del consigliere Pasquale di Fenza, che ci ha tenuto con un video a descrivere la dinamica che ha portato all’aggressione, per evitare strumentalizzazioni e generalizzazioni.

Questo il suo commento a margine del video pubblicato: