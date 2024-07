Tragedia a Gaeta, si tuffa in mare e muore. Doveva essere una giornata di relax

Un uomo di 67 anni è morto in mare a Gaeta. Si tratta di Salvatore Campolattano, pensionato originario di Maddaloni e residente a San Marco Evangelista in provincia di Caserta, che secondo i primi rilievi del caso sarebbe morto per annegamento dopo essersi immerso nelle acque della spiaggia di Sant’Agostino.

Gaeta, morto un uomo della provincia di Caserta

Salvatore Campolattano era solito raggiungere Gaeta, in estate, per andare al mare. La giornata di ieri per lui doveva essere una delle tante trascorse all’insegna del relax ed alla ricerca di refrigerio, in un’estate che sta offrendo ben poche pause dall’afa. Poco dopo mezzogiorno l’uomo si è immerso in acqua, ma dopo un po’ di tempo i bagnini hanno qualcosa di strano. Si sono dunque tuffati per andarlo a recuperare, ma una volta giunti a riva si sono accorti che la situazione era molto grave. Il personale sanitario ha tentato strenuamente di salvargli la vita, senza tuttavia riuscirvi.

Secondo il referto del 118 il pensionato è morto per annegamento, mentre il magistrato del Tribunale di Cassino ha escluso ogni altra circostanza, tenendo conto dei resoconti e delle testimonianze delle persone sul posto. Dopo i rilievi del caso la salma è stata messa a disposizione dei familiari.