Incidente mortale nel Napoletano, Orazio va a sbattere sullo spartitraffico: aveva 19 anni

La comunità di Ottaviano, comune vesuviano dell’area metropolitana di Napoli, è stata sconvolta questa mattina da una notizia drammatica. Un giovane di 19 anni, Orazio Oriundo, ha perso la vita in un incidente stradale la scorsa notte.

Per dinamiche ancora da accertare, il ragazzo in sella al proprio scooter avrebbe perso il controllo del mezzo andando a sbattere fatalmente contro un’isola spartitraffico collocata in via Ottaviano Cesare Augusto.

Sul posto i carabinieri della compagnia di Torre Annunziata e i sanitari del 118 non hanno potuto far altro che constatare il decesso della vittima.

Incidente mortale a Ottaviano, Orazio va a sbattere sullo spartitraffico: aveva 19 anni

L’incidente fatale sarebbe poco dopo le 2 di notte, in via Ottaviano Cesare Augusto nei pressi del civico numero 8. Orazio Oriundo, in sella al suo scooter, probabilmente stava rientrando a casa quando è andato a sbattere violentemente contro l’isola spartitraffico, dopo aver perso il controllo del mezzo.

Il 19enne avrebbe perso la vita sul colpo. I carabinieri della compagnia di Torre Annunziata, intervenuti sul posto, hanno avviato le indagini per ricostruire la dinamica esatta dell’incidente risultato fatale. La procura della Repubblica ha predisposto il sequestro della salma e dello scooter.