VIDEO E FOTO/ Incendio sul Vesuvio: arrestato il piromane, multa di 10mila euro

AGGIORNAMENTO ore 17: un uomo è stato arrestato dai carabinieri per incendio boschivo ed è stato multato per la somma di 10mila euro. Inizialmente vi era la preoccupazione che le fiamme potessero raggiungere l’autostrada, spinte dal vento, ma l’intervento tempestivo di Canadair e vigili del fuoco ha scongiurato il pericolo.

L’articolo originale

Un incendio è divampato alle falde del Vesuvio negli ultimi minuti. Le fiamme sono visibili chiaramente anche da Torre del Greco.

VIDEO E FOTO/ Incendio sul Vesuvio

Le zone interessate sono quelle relative ai versanti meridionali del vulcano, in località Cappella Bianchini. In azione già diversi mezzi di spegnimento tra cui un elicottero Erickson. Il maestrale sta facendo purtroppo espandere velocemente il fronte di fiamma. Sul posto i vigili del fuoco stanno provando a tenere a bada le fiamme con non poche difficoltà.

Seguono aggiornamenti.