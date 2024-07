Mattinata di terrore nel cuore del Vomero, quartiere residenziale della Napoli bene. Verso le 9,30 sarebbe scoppiata una violenta rissa all’interno dello storico mercatino di Antignano, in via Sergio Abate.

Un diverbio nato per futili motivi, che si stava per trasformare in una vera e propria tragedia. Due giovani a bordo di uno scooter, sarebbero stati rimproverati dai proprietari di alcune bancarelle, in quanto stavano percorrendo ad alta velocità la strada, ristretta dalla presenza dei tendoni e molto affollata soprattutto in quell’orario.

Sparatoria al Vomero: picchiano due venditori nel mercato con i caschi, poi tornano armati

Irritati dalla ramanzina subita ad alta voce, i due ragazzi sarebbero tornati indietro, e dopo essere scesi dal mezzo avrebbero aggredito due venditori armati di casco. Il panico generato dalla rissa sarebbe poi proseguito qualche istante più tardi, quando i due sarebbero ritornati sul posto, indossando caschi integrali e puntando due pistole verso le stesse persone che avevano malmenato poco prima.

I presenti hanno iniziato a scappare in preda alla comprensibile paura, cercando riparo nei negozi e nei supermercati vicini. Secondo le prime indiscrezioni raccolte, i due avrebbero sparato alcuni colpi in aria prima di dileguarsi. Sul posto sono poi giunti i carabinieri, che avvertiti da alcuni testimoni sono arrivati in zona per i rilievi del caso.