Ennesimo rogo tossico a Scampia: ancora a fuoco i rifiuti di un campo nomadi

Continui roghi dal campo nomadi di Scampia. L’allarme di cittadini esasperati:” Bruciano i rifiuti per fare spazio ad altri.”

In questi giorni sono continui i roghi che prendono vita all’interno del campo nomadi tra Scampia e Melito, nell’area metropolitana di Napoli. Anche la scorsa notte si è reso necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco per domare le fiamme innescatesi tra i cumuli di rifiuti.

Ennesimo rogo tossico a Scampia: ancora a fuoco rifiuti in un campo nomadi

“Ennesimo rogo tossico al campo rom di Scampia” – racconta un cittadino rivoltosi al deputato dell’alleanza Verdi-Sinistra Francesco Emilio Borrelli- “non è possibile che i vigili del fuoco vanno tutti i giorni a spegnere questi incendi immensi. Incendiano per fare spazio per buttare altri rifiuti tossici.

Borrelli: “Bombe ecologiche che non hanno più diritto di esistere”

“Sono anni che lanciamo l’allarme. I cittadini sono disperati, ogni giorno respirano fumi tossici e la terra vien avvelenata sempre più. Quei campi sono delle bombe ecologiche, non hanno diritto di continuare ad esistere. Non c’è alternativa alla chiusura definitiva. Gli occupanti vanno reinseriti in società con appositi progetti e soprattutto vanno salvati quei bambini costretti a vivere tra degrado, illegalità, fatiscenza, immondizia e violenza”– ha commentato Borrelli.